بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .. ماجدة الرومي تعلق : ” اعتقوا المرأة ” .

نشرت الفنانة اللبنانية ” ماجدة الرومي ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق اليوم الأحد 8 مارس .

وكتبت ماجدة الرومي في تغريدتها موجهة رسالة لدعم المرأة والمطالبة بحمايتها فقالت : ” أعتقوا المرأة وأطفالها من بؤر الفقر والجهل لقيام دول أقل إجراما وحروبا “

وتابعت : ” ثقفوا المرأة وعلموها وشرعوا لها أبواب العلم .. ضعوا قوانين تحمي المرأة نفسيا وجسديا من كل عنف وذل لتقطفوا من سكينة قلبها أجيالا على صورتها مؤهلة لتغيير واعد بكل ميادين الحياة ” .