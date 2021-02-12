يبدو ان الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري عادت لتنشط بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة غياب طويلة عن الاعلام.

فبعد عيد ميلادها الفاخر، نشرت زينب العسكري، عبر حسابها على انستغرام، صورة جديدة جمعتها ببناتها الثلاث، واللواتي رغم صغر سنّهن، لفتن أنظار المتابعين بجمالهن. وتناولت التعليقات الشبه بين البنات ووالدتهن، وفيما رأى الكثيرون أنه كبير، أشار آخرون إلى العكس.

وأرفقت زينب الصورة بتعليق كتبت فيه: “بناتي أميراتي لم ولن أرى أجمل منهن في قلبي، هم من جعلوني ملكة بحبهم لي، هم أجمل من في الوجدان واختياري لأسمائهم كان إثبات لعمق حبي لهم، (الزين) أول هدية من الرحمن زينت كل حياتي بوجودها (والحلا) ثاني عطايا الرحمن وبها حياتي زادت حلا وحلاوة (والغلا) أغلا مافي حياتي وغالية بغلاة اخوتها”.

وأضافت: “سعادتي لا تنوصف عندما أرى فرحتهم بمعاني أساميهم وباختياري لجمال ووصف صفات أسماءهم وكم أنا فخورة بلقب أم الزين والحلا والغلا لارتباطي بأسمائهم. ربي اجعل لأميراتي من أسمائهم نصيب بزين وحلا وغلا صفاتهم وأخلاقهم ماشاءالله”.

ويُذكر أن زينب العسكري كانت قد تعرّضت لموجة من السخرية بعد استعراضها التحضيرات التي قامت بها للاحتفال بيوم ميلادها الـ47. وتداول رواد المواقع فيديو سُجّل خلال الاحتفال الغريب الذي نظّمته وظهرت فيه وهي تسير في الحديقة وتتبعها مجموعة من الأطفال على أصوات الزغاريد.