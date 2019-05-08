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بنظرات غريبة.. كايلي جينر تراقب مؤخرة جينيفر لوبيز

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Kylie Jenner is caught checking out Jennifer Lopez's famous bottom at the Met Gala.

بنظرات غريبة.. كايلي جينر تراقب مؤخرة جينيفر لوبيز

تُعتبر نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان من أشد المعجبات بالنجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​، لكن هذا لا ينطبق على شقيقتها الصغرى كايلي جينر التي بدت نظراتها غريبة لجينيفر في حفل MetGala لعام 2019.

إذ رصدت عدسات الكاميرات لحظة اختلاس كايلي جينر النظر إلى مؤخرة جينيفر لوبيز أثناء وقوفها إلى جانب شقيقتها عارضة الأزياء كيندال جينر على السجادة الوردية، حيث وقفت لوبيز إلى جانب المصممة العالمية دوناتيلا فيرساتشي لالتقاط الصور بينما، وقفت كايلي من الخلف ورمقتها بنظرة جانبية وحاجبين مرفوعين.

ورغم نظراتها التي اعتبرها رواد مواقع التواصل قلة احترام من قبلها، إلّا أنها وقفت إلى جانبها لالتقاط بعض الصور مع أختيها كيم وكيندال.

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