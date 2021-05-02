كشف الفنان السوري ” باسم ياخور ” بصورة له من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام عن إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وظهر باسم ياخور في الصورة بوجه متعب وشاحب للغاية وهو يتلقى جلسة تنفس بأنبوب أوكسجين والتي كانت بجانبه .

وكتب في تعليقه على الصورة : ” شكرا من القلب لكل الأصدقاء الرائعين اللي وقفوا جنبي بهالأيام الصعبة الماضية اللي مرقت لولاكم ما كنت بعرف شو كان صار .. بحبكم من قلبي ” .

وتحدث الصحفي السوري ” أحمد الدرع ” في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك عن تفاصيل معاناة النجم باسم ياخور مع المرض حيث كانت حالته حرجة لكنه قرر أن يقاتل كورونا في صمت حتى لا يزعج محبيه وبعد ذلك قرر أن يكشف القصة بعد تحسن وضعه الصحي .

فقال أحمد الدرع : ” كنت قد نشرت منذ حوالي أربع أيام عن صديقي النجم الذي يعاني من الوباء بصمت وحيدا رافضا بشكل قاطع أن يعرف أي أحد لكي لا ينقل العدوى لأحد من أصدقائه .. اليوم أعلن الصديق الغالي باسم ياخور عن إصابته بالوباء بعد أن تحسنت حالته ” .

وتابع : ” باسم عانى كثيرا جدا بصمت خوفا على من يحبهم .. قاتل المرض الشرس وحيدا وانتصر عليه بعزيمته القوية .. من يعرف كم عانى باسم وصبر وتحمل سيعرف جيدا أننا أمام نجم وإنسان ومقاتل ورجل بكل معنى الكلمة ” .

وأضاف الدرع في حتام منشوره : ” الحمد لله ع سلامتك يا صديقي .. احترمت الأمانة وما حكيت لحدا .. إنت اليوم أعلنت وألف الحمد لله على سلامتك .. غيمة ومرقت ” .