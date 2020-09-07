رصدت عدسات مصوري الباباراتزي مجموعة من الصور التي تم التقاطها للمغنية الأمريكية ” ريهانا ” خلال تواجدها في سيارتها أمام أحد المطاعم في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا .

والتي ظهرت بها ريهانا بوجه مشوه بإصابات وكدمات في عينها ورضوض زرقاء حولها وآثار جروح على جبينها .

الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول السبب من وراء هذه الإصابات خاصة وإنها كانت قد سبق وظهرت بمثل هذا الشكل في عام 2009 بعد تعرضها للضرب على يد حبيبها السابق ” كريس براون ” .

مما دفع ممثل ريهانا إلى الخروج لإيضاح حقيقة الأمر حيث كشف أنها تعرضت إلى حادث خلال ركوبها ل ” سكوتر كهربائي ” منذ بضعة أيام .. مشيرا إلى أن الجروح تبدو أسوأ مما هي عليه في الحقيقة إلا أنها تتحسن بسرعة .