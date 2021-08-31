لفت البودي غارد الخاص بالفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” الأنظار أثناء ظهوره معها قبل لحظات من صعودها المسرح، حيث ظهر البودي غارد في مقطع الفيديو وهو يمسك يد نانسي في الكواليس ويترصّد تحركّها براحة، حيث كانت متوترة وخائفة وبحسب ما صرحت إلى برنامج “Et بالعربي“.

واستطاع البودي غارد لفت أنظار المتابعين ببشرته السمراء وقامته الطويلة وجسمه الرشيق ومظهره الأنيق، وتسأل البعض ما إذا كان الحارس الشخصي الخاص بها أو أحد رجال الأمن الخاصين بالحفل، حيث ظهر وهو يبتسم عندما سأل أحد الصحافين نانسي “ماذا تقولين لمحبينك قبل الدخول إلى المسرح”.

وسألت إحدى متابعات نانسي: “مين هيدا إلي ماسك ايدها” مع إيموجي القلوب معبرة عن إعجابه به

وافتتحت النجمة نانسي عجرم السبت الماضي، أولى حفلات “ستارز أون بورد” في أنطاليا التركية، ولفتت الأنظار بإطلالتها الناعمة وبأدائها الرائع لمجموعة كبيرة من أجمل اغانيها.

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وارتدت نانسي عجرم في الحفل فستانًا باللون الزهري الناعم من دون أكمام ويتميّز بقصّته البسيطة مع ريش من اللون نفسه عند منطقة الصدر مع فتحة عند الجانب، واعتمدت تسريحة “الشينيون” وماكياجًا هادئًا.

من جهة ثانية، تستعد نانسي لإحياء حفل غنائي في 2 أيلول (سبتمبر)، في منطقة الساحل الشمالي، وستقدّم خلاله باقة متنوعة من أغاني ألبومها الجديد، وأغانيها القديمة.

وكانت نانسي عجرم قد طرحت أخيرا أحدث كليباتها الغنائية الذي يحمل عنوان “سلامات”، عبر قناتها في “يوتيوب“، والأغنية تناسب الأجواء الصيفية وهي من كلمات الشاعر شادي نور، ألحان‎ محمد يحيى، وتوزيع هادي شرارة.

نانسي عجرم من النجمات اللاتي تستطيع دائمًا خطف الأنظار بإطلالتها الساحرة وتجذب الإنتباه في كل مرة تظهر فيها، خاصة وأنها تتمتع بملامح مميزة وجمال راقي جعلها من أشهر النجمات في الوطن العربي.

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