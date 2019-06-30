بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجان يحتفلان بذكرى زواجهما الثانية

نشر الممثل التركي ” بوراك أوزجيفيت ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة من حفل زفافه احتفالا بذكرى زواجه الثانية من الممثلة التركية ” فهرية إفجان ” بعد قصة حب مميزة جمعتهما .
وعلق بوراك على الصورة مكتفيا بكتابة تاريخ زواجهما ” 29-6-2017 ” ورقم ” 2 ” إشارة منه على مرور عامين على زواجهما .
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وقامت النجمة التركية ” فهرية إفجان ” من جانبها أيضا بنشر صورة تجمعهما من حفل زفافهما عبر حسابها على ” إنستجرام ” عبرت من خلالها عن حبها الكبير له وسعادتها بمرور عامين معه .
وكتبت معلقة : ” دع نظراتك دائما تتدفق إلى قلبي هكذا .. أحبك ” .
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Bakışların hep kalbime aksın böyle.. Seni seviyorum 💫❤️ @burakozcivit #2ndAnniversary
ولاقت الصور إعجابا وتفاعلا كبيرا من جمهورهم ومتابعيهم متمنين لهم دوام الحب والسعادة بينهما .
وكان بوراك وفهرية قد رزقوا مؤخرا بطفلهما الأول ” كاران ” ولم تظهر له أي صور على السوشيال ميديا بعد .