بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجان يحتفلان بذكرى زواجهما الثانية

نشر الممثل التركي ” بوراك أوزجيفيت ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة من حفل زفافه احتفالا بذكرى زواجه الثانية من الممثلة التركية ” فهرية إفجان ” بعد قصة حب مميزة جمعتهما .

وعلق بوراك على الصورة مكتفيا بكتابة تاريخ زواجهما ” 29-6-2017 ” ورقم ” 2 ” إشارة منه على مرور عامين على زواجهما .

وقامت النجمة التركية ” فهرية إفجان ” من جانبها أيضا بنشر صورة تجمعهما من حفل زفافهما عبر حسابها على ” إنستجرام ” عبرت من خلالها عن حبها الكبير له وسعادتها بمرور عامين معه .

وكتبت معلقة : ” دع نظراتك دائما تتدفق إلى قلبي هكذا .. أحبك ” .

ولاقت الصور إعجابا وتفاعلا كبيرا من جمهورهم ومتابعيهم متمنين لهم دوام الحب والسعادة بينهما .

وكان بوراك وفهرية قد رزقوا مؤخرا بطفلهما الأول ” كاران ” ولم تظهر له أي صور على السوشيال ميديا بعد .