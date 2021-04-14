احتفل النجمان التركيان ​بوراك أوزجيفيت​ وزوجته ​فهرية أفجين​ بعيد ميلاد ابنهما كاران الثاني، ونشر بوراك صورا لهم من المناسبة على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وبدا عليهم ملامح السعادة والعائلة المثالية.

على صعيد آخر تستعد الممثلة فهرية أفجين للبدء بتصوير مشروع تمثيلي جديد، بعد غيابها لفترة بسبب انجابها ابنها كاران.

وكانت افادت وسائل اعلام تركية ان فهرية ستتقاضى عن حلقة مبلغ 18 ألف و171 دولار أميركي، الا ا نه لم يُكشف بعد اسم عملها الجديد ولا عن موعد التصوير.





