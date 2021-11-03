من منا لم يشاهد “مسلسل يوميات ونيس” للفنان المصري محمد صبحي، وباقة من الفنانين الرائعين في جميع أجزاءه، والذي حظى بنسبة مشاهدة كبيرة ويعد من أفضل المسلسلات الإجتماعية فى السنوات الأخيرة.

عَرف الجمهور الفنانة عبير صلاح الدين من خلال عدة أدوار ثانوية أنجحها على الإطلاق كان دور “عبلة الهبلة” ابنة خليل وزينات، في سلسلة “يوميات ونيس” مع الفنان الكبير محمد صبحي لتختفي بعد آخر جزء عرض عام 2010 عن الساحة الفنّية.





عبلة الهبلة ابنة خليل وزينات، هكذا أحبها الجمهور وعلقت في أذهانهم، نظرًا لخفة ظلها ودورها المحوري في مسلسل يوميات ونيس، فالفنانة عبير صلاح الدين أثبتت أن الموهبة وحدها لا تكفي، ولكن الحضور يخطف قلب المشاهد، ويكون رغم ابتعاداها عن الفن لسنوات كثيرة، إلاّ أنها الغائب الحاضر، والتي لا يستطيع غيابها عن الشاشة أن ينساها جمهورها ومحبيها.

عبير صلاح الدين ظهرت عام 2013 بعد غياب لتقدم مونولوج مصور حمل اسم “عيب عليك” يدور حول الأخداث السياسية التي كانت تمر بها مصر وتعود تخـتفي لسنوات.

وفي أحدث صور لها، بدت عبير صلاح الدين بزيادة وزن هائلة عن ما إعتادها الجمهور، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر القصير لتبدو مختلفة للغاية عن آخر ظهورًا لها.

وقالت الفنانة عبير صلاح الدين أنا لست بعيدة عن الفن، ربما في الفترة الماضية تغيرت أشياء كثيرة في الوسط الفني و أغلبية الفنانين أيضًا، فأنا أعتبر حاليا من المدرسة القديمة والآن حدثت أشياء كثيرة في الفن وإن لم تواكبي هذا التحديث والتغيير لن تستطيعي أن تكملي.

فكان لابد من أن أواكب الأحداث الجديدة وأطور من نفسي، من خلال السفر والدراسة حتى أجدد من نفسى للتوسع أكثر، فأنا أدرس حاليًا في كندا، ويجب أن تكونى متجددة فالتمثيل وحدة لا يكفي يجب أن تدرسي وتقدمي نفسك بشكل جديد وتواكبى التغيرات.

وعن سبب اختيارها بمسلسل يوميات ونيس: لقد مرت سنوات طويلة، على عرض أول جزء من المسلسل عام 1994، فكان هناك كاستنج وكنت أنا حينها في الجامعة أقوم بالمشاركة في مهرجانات الجامعة والتقليد، وظهرت مع نجوي إبراهيم في برنامج فكر ثواني وأكسب دقائق

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وكانت نسبة مشاهداته عالية جدًا وجميع الناس تحضره، وبعدها تواصل معى المخرج الراحل أحمد بدر الدين رحمة الله عليه وقال لي إن هناك كاستنج لمسلسل للفنان محمد صبحي وأن أتي، فذهبت للأستديو لعمل الاختبارات ونجحت فيها والحمدلله و تم قبولى فى الدور وقمنا بعمل 7 أجزاء.

عبير صلاح الدين بدأت مسيرتها الفنية من خلال دورها في فيلم الراقصة والسجّان والذي تم عرضه في عام 1992، ثم شاركت في فيلم بعنوان 85 جنايات والذي تم عرضه في عام 1993 وذلك مع الفنانة القديرة رغدة والنجم حسين فهمي وعلاء مرسي وغيرهم، توالت أعمالها الفنّية بعد ذلك.

شاركت في الدراما المصرية من خلال مسلسل “سور مجرى العيون” والذي تم عرضه في عام 1993 وكان بطولة الفنان الراحل محمود ياسين، الفنان خالد سامي، سناء جميل، هالة صدقي وغيرهم، لكنها تألقت في دور عبلة في مسلسل “يوميات ونيس”.

مسلسل “يوميات ونيس” بدأ عرضه في عام 1994 وذلك مع الفنان القدير محمد صبحين ونخبة من كبار النجوم واستمرت «صلاح الدين» مع فريق العمل حتى آخر أجزاء المسلسل عام 2010 والذي حمل عنوان ونيس وأيامه الجزء السابع.

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