يهتم بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، بجمع صور من أرشيف المشاهير وخصوصاً تلك التي تعود إلى مرحلة طفولتهم. وفي هذا السياق نشر أحد هذه الحسابات صورة نادرة جداً التقطت للفنانة المصرية القديرة بوسي في أيام طفولتها.

وبدت فيها وهي ترتدي ملابس أشبه بملابس المدرسة. وأثنى الكثيرون على جمالها في مراحلها العمرية كافة.

ويشار إلى أن الفنانة بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة جداً وتحديداً حين كانت في العاشرة من عمرها عندما شاركت في مسلسل “جنة الأطفال”. وحفلت مسيرتها بعد هذا بالكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية منها فيلم “عودي يا أمي (1961) و”شباب في عاصفة” (1971) و”النصابين الخمسة” (1974) و”فتوة الجبل (1980) و”صراع الأيام” (1985) و”بلاغ للرأي العام” (1990) و”طريق الشر” (1995) و”العاشقان” (2001).

كما أدت أدوار البطولة في مسلسلات “الضحية” (1964) و”شاهد إثبات” (1978) و”الحب في الخريف” (1982) و”أيام الحب والغضب” (1990) و”أيام المنيرة” (1994) و”أيام الضحك والدموع” (1998) و”الطريق إلى الحقيقة” (2002) و”نقطة نظام (2007) و”البرنسيسة بيسا” (2019).