حرصت الإعلامية المصرية بوسى شلبى، على إحياء ذكرى ميلاد زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، موضحة أنها ستظل تنتظره طوال حياتها.

فقد نشرت بوسي شلبي صورة لها ولمحمود عبد العزيز وعلقت كاتبة: “غدا عيد ميلادك كنت انتظره وساظل انتظره لانه كان يوم سعاده لي ويوم خاص لي ساكون بجوارك احتفل معك كما تعودنا وهديتي لك والناس البتحبك الدعاء والصدقه وحشتني وبحبك الفاتحه”.

يذكر ان االفنان محمود عبد العزيز ولد في 4 يونيو/حزيران عام 1946 وتوفى في 12 نوفمبر 2106 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما.

وبوسي شلبي هي الزوجة الثانية لمحمود عبدالعزيز وليس لديهما ابناء في حين ان له ولدان من زوجته الاولى جيجي زويد هما كريم الذي عمل ممثلاً، ومحمد الذي أسس شركة للإنتاج الفني.