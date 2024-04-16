نشرت الفنانة عبير صبري، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وظهرت فيها بإطلالة انيقة.

وتألقت عبير صبري، مرتدية بنطالا أنيقا باللون الأسود من الستان، ونسقت معه بلوزة من نفس اللون مكشوفة البطن لتكشف عن جمالها وأناقتها.

إطلالة جديدة لـ عبير صبري

ومن الناحية الجمالية اعتمدت عبير صبري، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت عبير صبري، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

سبب غياب عبير صبري عن موسم رمضان 2024

وكشفت عبير صبري، في تصريحات خاصة ، سبب عدم مشاركتها في موسم رمضان 2024 الماضي بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها الجديد «حدوتة منسية»، والذي عرض ضمن الموسم الدرامي الشتوي، لافتة إلى أنها لم يكن لديها الوقت لاختيار العمل مناسب لها، فقررت الاعتذار وأن تكون في صفوف الجماهير وتتابع أعمال زملائها.

أحداث وتفاصيل مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث مسلسل «حدوتة منسية»، في إطار درامي اجتماعي تشويقي، حول شخصية «سعاد»، والتي تجسدها الفنانة سوسن بدر، وتواجه العديد من التحديات مع أبنائها لتكشف الأحداث عن العديد من المفاجآت.

المسلسل من بطولة سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، طارق صبري، نانسي صلاح، هشام إسماعيل وآخرين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين فى أولى تجاربه بالإخراج، وإنتاج شركة فانتدج بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحدث أعمال عبير صبري

يذكر أن عبير صبري يعرض لها في السينما أحدث أفلامها “ليلة العيد”، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى حول تعرض المرأة للقهر من خلال معاناة عدة سيدات يواجهن عدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

فيلم “ليلة العيد” بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنا، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

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