إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعت النجمة التركية ​بيرين سات​ مع جدتها، التي لفتت الأنظار بشكلها.

وقد أثارت هذه الصورة ضجة بين بعض المتابعين، الذين رأوا أن جدة بيرين كانت جميلة في سن الشباب، ولا زالت تحتفظ ببعض الملامح الجذابة، في حين إعتبر أخرون أن بيرين ورثت جمالها من جدتها.

وكانت بيرين قد كشفت خلال مقابلة أجرتها معها قناة “يان دين” التركية، أنها لا تفكر أبداً في العودة إلى التمثيل على شاشة التلفزيون، معتبرةً أن كل المواضيع التي تتناولها الأعمال الراهنة تركّز على تعنيف النساء، وتدور حول قصص الحب ثلاثية الأطراف، التي وصفتها بالسطحية.

وأضافت أنها تبحث عن قصص حقيقية، وبالتالي فلن تقبل أي دور من أجل الظهور في المجلات فقط، وتابعت: (لست دمية “باربي)، بل ممثلة وأبحث عن حكايات حقيقية، عن عمل يتضمن رسالة من نوع ما”.





