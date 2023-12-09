شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة علي صفحتها الشخصية عبر الـ فيسبوك صورة لها جديدة أثارت جدلا كبيرا.

وظهرت كارول بإطلالة شتوية من شورت قطيفة باللون النبيتي مع توب بكتف وكتف باللون الاسود المنقوش باللون الابيض والنبيتي .

أحدث ظهور لـ كارول سماحة

ونسقت مع إطلالاتها بوت طويل بنفس لون الشورت و قبعة beret فرنسيّة على شعرها، وكتبت كارول علي الصورة In a relationship with December bliss🤍✨

وبدت النجمة في هذه الإطلالة أصغر سنًّا، وكأنّها في العشرينيات من عمرها، والتقطت الصور علي الجبل بوضعيات مختلفة

أحدث أغاني كارول سماحة

وكانت الفنانة كارول سماحة طرحت في وقت سابق أحدث أغنياتها بعنوان “نسخة مني” عبر موقع الفيدويوهات “يوتيوب”، ووصلت الأغنية إلى 10 ملايين مشاهدة بعد مرور نحو 20 يوما على طرحها.

ألبوم كارول سماحة الأخير

وفي وقت سابق، قالت المطربة اللبنانية كارول سماحة: إن أغاني ألبومها الأخير “الألبوم الذهبي”، استغرق العمل فيها 4 سنوات، موضحة: “كنت خايفة جدًّا، خاصة أن الألبوم ليس تجاريًّا ولن يكون له مستمعون في الوقت الحالي، ومش هدفي الترند ولا الفيوز، وسط موجة الأغاني السهلة”.

وأضافت كارول سماحة، مؤخرا، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”: “كنت أبحث عن عمل فني إضافة عمل فني كبير للمكتبة العربية، وعمل فني وطني وعربي، وألبوم يجمع بين شاعر كبير مثل: محمود درويش، وبين صوتي ليكون في مكتبتي الشخصية والمغامرة لم تكن سهلة”.

وأوضحت: “الشاعر محمود درويش بحر من الأفكار والشعر والمشاعر سواء الوطنية أو الرومانسية أو مشاعره الوطنية، كما أنني بحب الشعر العربي، ومحمود درويش فكر وقصيدة واحدة أو اثنين ليسوا كفاية للخوض فى مشاعر مع الشاعر الراحل”.

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