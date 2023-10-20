يستمر الفنان محمد رمضان في سلسلة فيديوهاته وصوره المثيرة للجدل والتي تمنحه الصدارة في تريند السوشيال ميديا فبعد فيديو إلقاء الدولارات في حمام السباحة وصابونة الذهب عيار 24 وأغلى معجون اسنان وكف الذهب عاد بفيديو اثار غضب متابعيه.

استفزاز محمد رمضان للجمهور العربي

ولكن هذه المرة اثار محمد رمضان غضب متابعيه ليس بسبب الدولارات أو الذهب وإنما بجلسة باديكير حيث نشر محمد رمضان فيديو له عبر صفحته الشخصية على إنستجرام اثناء خضوعه لجلسة مساج وباديكير خلال تواجده فى نيجيريا متجاهلا كل ما يحدث للفلسطينين في غزة من قبل قوات الاحتلال.

وبعد دقائق من نشر الفيديو وبسبب هجوم الجمهور عليه وعدم اهتمامه بالظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني حذف محمد رمضان الفيديو ولم يكن هذا الهجوم هو الأول الذي يتعرض له محمد رمضان بسبب تجاهله لـ القضية الفلسطينية.

هجوم حاد ضد نمبر وان

فكان محمد رمضان قد تعرض لهجوم عنيف من قبل الجمهور وذلك بعد نشره لصور من كواليس لقائه مع مغنية نيجيرية عبر صفحته الشخصية على إنستجرام بعد تعاونهما في حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية ليعلق بعدها على هجوم الجمهور موضحا أن تعاقداته تمنعه من الانقطاع عن العمل.

وجاءت التعليقات كالتالي: “إن طلع العيب من اهل العيب ميبقاش عيب، ما هی لو ناس عندها عقل تلغى متابعة الاشكال دى”، وكتب آخر: “مصيبه الجعان لما يشبع”، وعلق ثالث: “متنسوش لما ينزل مسلسل للكائن ده تتفرجوا عليه وتعلو نسب المشاهدة بتاعته، هو اصلا احنا اللي بنعمل للقرف سعر، مستنيين ايه من واحد مصاحبهم ومتصور معاهم”.

ملتزم بتعاقدات عالمية.. وأدعو لأخوتي الفلسطينيين

وشارك الفنان محمد رمضان فيديو له مع اندلاع أزمة فلسطين، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقال محمد رمضان: لا استطيع الانقطاع عن عملي، نظراً لإلتزامي بعقود مع شركات عالمية، لكن لم ولن انسى اخوتي الفلسطينيين بالدعاء، حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية انا وكل فريق عملي، ومؤسستي تعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم، وفي صلاة الجمعة الماضية هنا في كوت ديفوار طلبنا من إمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والأطفال وأن يصبر قلوبنا جميعاً”.

فيديو لـ رمضان عن السلاح والأوضاع في غزة يثير تفاعلا

كما أثار الفنان المصري، محمد رمضان ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب فيديو نشره تحدث به عن سلاح الدول العربية بتعليق على الأوضاع في غزة,

وقال محمد رمضان في مقطع الفيديو الذي نشره على صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي: “ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب ان شاء الله، كم الرسائل التي تجيني ونزل حاجة وعايزين صوتنا يوصل، يوصل لمين؟”.

وتابع قائلا: “عايزين صوتنا يوصل لمين برة بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا، بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة وبنشتري أسلحة وبنشتري دبابات وبنشتري طيارات وبنسيبها لحد ما تصدي وتترمي ونشتري غيرها هنستخدمها امتا؟”.

وأضاف: “صوتنا يوصل لمين برة؟ احنا عايزين مين برة يدافع عننا؟ ده قمة الجبن وقمة عدم الرجولة لما نقول إحنا عايزين نكتب بالانجلش عشان برة يعرفوا ان نحن بنتضرب، وانت فين انت؟ فين بلدك وفين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب.. مين حيدافع عن عربي زيه زيك ما نقول كلام عاقل..”

وتأتي تصريحات محمد رمضان في الوقت الذي تستمر فيه الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد العملية التي نفذتها الأخيرة داخل إسرائيل في السابع من الشهر الجاري وأطلقت عليها اسم “طوفان الأقصى” والرد الإسرائيلي باستهداف معاقل الحركة في قطاع غزة بعملية أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية”.

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