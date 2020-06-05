تداول ناشطون صورا قديمة لعارضة الأزياء العالمية، ذو الاصول الفلسطينية، بيلا حديد مقارنين بين ملامحها حاليا وفي السابق قبل خضوعها لعمليات التجميل.

وتظهر الصور تغير واضح في ملامح بيلا حديد بعد خضوعها لهذه العمليات، خصوصا عند منطقة العيون، الخدود، وحتى الشفاه التي بدت منتفخة أكثر.

وكانت بيلا حديد قد قالت في تصريحات صحفية سابقة: “يعتقد الناس أنني خضعت لعمليه جراحية أو أجريت شيئًا هنا وهناك، لكن هل تعلم؟ بإمكاننا القيام بمسح وجهي ضوئيًا.” وأضافت: “أخاف نفخ شفتي، فأنا لا أود العبث بملامح وجهي.”

يذكر ان كان قد تم اختيار بيلا حديد كأجمل إمرأة في العالم وذلك حسب معايير نظرية النسبة الذهبية حيث حطمت معدّل تصنيف الجمال بملامحها التي أحرزت نسبة 94.37 في المئة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ كلاً من ذقنها، وموقع عينيها، وجبينها هي ملامح بيلا الأفضل، وذلك استنادًأ إلى خرائط مسح الوجه العلميّة.