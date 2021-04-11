حرص الفنان المصري بيومي فؤاد على تهنئة جمهوره بقدوم شهر رمضان على طريقته الخاصة والتي تمتاز بالطرافة وذلك عبر حسابه على الفايسوبك.

فقد نشر بيومي فؤاد صورته، وكتب معها تعليق قال فيه “رمضان كريم .. انتظروني في ٢٠ مسلسل فقط”.

وبهذا التعليق يشارك بيومي فؤاد في السخرية التي طالته الأعوام الماضية، إذا يقول الجمهور، وبعض الممثلين إن فؤاد لا يترك عملا فنيا إلا ويشارك فيه.

ومن بين الساخرين المخرج هشام سليمان، الذي قال “الشيء الوحيد الذي لم يقدمه بيومي فؤاد هو أذان المغرب”، وكذلك شارك محمد بيومي فؤاد، ابن الممثل في هذه الحالة، واشتكى بطريقة ساخرة من عدم تمكنه من رؤية والده بسبب انشغاله بأعمال كثيرة.