بكى الفنان المصري بيومي فؤاد خلال توجيهه رسالة إلى زميله ومواطنه محمد سلام، في تصريحات إعلامية هي الأولى له حول الأزمة بينهما، عقب انسحاب الأخير من عرض مسرحيتهما “زواج اصطناعي” ضمن فعاليات “موسم الرياض” الفائت.

بكاء بيومي فؤاد بسبب محمد سلام

وأكّد فؤاد خلال استضافته في برنامج “حبر سري” من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، أن آخر حديث جمعه بسلام كان عقب فيديو اعتذاره عن عدم المشاركة في العمل المسرحي.

وقال إنه هاتف سلام طالباً منه حذف المقطع المصوّر، فأجابه سلام بالرفض قائلاً: “لأول مرة في حياتي حقولك لا”، وردّ عليه فؤاد: “قلت له براحتك ياابني، وقفلت ومتكلمناش من ساعتها”.

وعرضت أسما إبراهيم صورة لمحمد سلام طالبةً من بيومي فؤاد توجيه رسالة إليه، فانهمرت دموعه وهو يقول: “إزاي متطلعش تدافع عن محمد أنور وهو ترشيحك، مكنتش هتخسر حاجة لو دافعت عنه زي مادافعت عن أمير كراره بعدها، ده اللي كنت مستنيه منك… العمر واحد والرب واحد لكل اللي شتمني، وكل اللي فهمني غلط… أنا غلط بس راجل… ومعاكم للآخر”.

أزمة سلام وبيومي فؤاد في موسم الرياض

وكان بيومي فؤاد خرج في نهاية عرض مسرحية “زواج اصطناعي” بموسم الرياض بعد اعتذار محمد سلام عن عدم المشاركة في المسرحية قائلا: “من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم إحنا بنقدم فننا المصري إنتوا بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا شيء عظيم أني أخرج اتصور مع شاب سعودي ومع سيدة سعودية وهي تعلم أني مصري أنا بشرف بلدي”.

وتابع: “أنا فنان مصري وليا الشرف جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف كتر خيركم كتر خيركم كتر خيركم، إحنا بنتعب وبنشقى عشان نقدم فن مش عشان نيجي نضحك لو الموضوع كده يبقى في فنانين من أيام نجيب الريحاني لغاية محمد أنور المفروض ينتحروا إحنا بنقدم فن”.

منشور محمد سلام على فيسبوك

وكان محمد سلام نشر فيديو عبر حسابه بموقع Facebook قال فيه، إنه توقع أن يتم إلغاء موسم الرياض بسبب الأحداث التي تشهدها غزة، بعد قرار إلغاء مهرجانات كبيرة مثل القاهرة السينمائي والجونة، لكن ذلك لم يحدث فاضطر للاعتذار عن السفر، لأنه لن يستطيع أن يقدم كوميديا ويرقص، تزامنا مع ما تشهده فلسطين من أحداث مؤسفة.

وأوضح سلام أنه شعر بأنه لو فعل ذلك كأنه يساهم في قتلهم أيضا، وهو ما رفضه تماما، رغم يقينه أن القرار قد يأتي بنتائج عكسية له، ويؤثر على عمله ودخله فيما بعد، لكنه أصر، وقال: “مش هموت من الجوع”.

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