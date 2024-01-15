كشف المخرج الشاب محمد فؤاد، نجل الفنان بيومي فؤاد، عن دخول والده المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية.

ونشر نجل الفنان المصري الصور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

نقل بيومي فؤاد إلى المستشفى

وظهر “بيومي” ونجله داخل المستشفى على أجهزة التنفس الصناعي، ولم يكشف عن أي تفاصيل حتى الآن.

بيومي فؤاد في المستشفى

وأصيب بيومي فؤاد بالإرهاق الشديد بسبب مشاركته في مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية بشكل يفوق أي فنان أخر، وجاء بينها مسرحية “الصندوق الأحمر” بطولة النجمة ليلى علوي، وفيلم “الحريفة” وسط مشاركة عدد من النجوم الشباب منهم الفنان نور النبوي، وفيلم كارت شحن الذي شاركه البطولة محمد ثروت.

حملة جماهيرية لمقاطعة أعمال بيومي فؤاد

وتلقى بيومي فؤاد هجوماً حاداً في الفترة الأخيرة من جانب الجمهور، وكذلك من زملائه في الوسط الفني، نظراً لانتشار فيديو له ينتقد فيه “سلام” الذي اعتذر عن المسرحية تضامنا مع أحداث غزة، ومن ثم خرجت حملات جماهيرية تطالب بمقاطعة فؤاد وبالفعل تم إلغاء متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم تمت مقاطعة الأعمال التي سيشارك فيها.

آخر أعمال بيومي فؤاد

يذكر أن بيومي فؤاد يشارك في مجموعة من الأعمال السينمائية التي تعرض حاليا بالسينمات وهي: “الإسكندراني”، “أنا وابن خالتي”، “الحريفة”، “كارت شحن”.

كما يشارك بيومي فؤاد في موسم الرياض بالعرض المسرحي “الصندوق الأحمر”، بطولة: ليلى علوي، ميمي جمال، طارق الإبياري، سليمان عيد، مروة عبدالمنعم، نور إيهاب، رنا رئيس.

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