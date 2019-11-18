تأجيل حفل أحلام في “موسم الرياض”.. والسبب؟

أعلن الحساب الرسمي لإدارة مهرجان ”موسم الرياض“ في المملكة العربية السعودية، على ”تويتر“ عن تأجيل حفل الفنانة الإماراتية أحلام، الذي كان مقررًا إحياؤه على هامش معرض ”أنا عربية“ وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاقه اليوم لسوء الأحوال الجوية.

وأكد الحساب أنه تم أيضًا تأجيل حفل توزيع جوائز المعرض التي كان مقررًا أن يقوم بتوزيعها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.