أعلن الفنان العراقي ” حاتم العراقي ” في منشور له عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” عن تأجيل عرض الحلقة الأولى من برنامج ” عراق آيدول ” والتي كان من المقرر عرضها يوم أمس الجمعة .

وذلك حدادً على أرواح ضحايا إنفجاري بغداد الذين وقعا يوم الخميس الماضي في ساحة الطيران بسوق للملابس المستعملة وسط العاصمة العراقية والذي أسفر عن سقوط عشرات الجرحى والمصابين .

وتضمن منشور حاتم العراقي صورة جاء فيها : ” حداد على شهداء الوطن ” .. وكتب في تعليقه عليها : ” قلوبنا موجوعة وفرحتنا خطفها الارهاب .. نظراً للظروف التي يمر بها عراقنا الحزين على أبنائه الشهداء والمصابين تم تأجيل أول حلقة عراق آيدل ” .

وتابع : ” الرحمة والمغفرة للشهداء وتعازينا الحارة لعوائلهم ولجرحانا الشفاء العاجل ” .

يذكر أن الفنان حاتم العراقي يشارك في برنامج عراق آيدل كعضو لجنة تحكيم مع الفنانين العراقيين : رحمة رياض وسيف نبيل .