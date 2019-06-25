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تأجيل محاكمة بوسي إلى جلسة 29 يوليو المقبل

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قضت محكمة جنح التهرب الضريبي تأجيل محاكمة المطربة المصرية ” ياسمين محمد شعبان ” الشهيرة ب ” بوسي ” المتهمة بالتهرب من تسديد مبلغ مليون و827 ألف و 210 جنيه مصري ضرائب متوجب عليها دفعها لجلسة 29 يوليو المقبل لتقديم ما يفيد السداد والتصالح .

وأسندت النيابة للمطربة بوسي تهمة التهرب الضريبي وإخفاء إدارة عملها مع شركات للإنتاج الفني وهي ” وكالة الشافعى ومؤسسة فتوح والمتحدة ” بالإضافة إلى عدد من حفلاتها الغنائية التي قامت بإحيائها .

وكانت المحكمة نفسها قد حكمت في 7 مايو من عام 2018 بحبس المطربة بوسي سنتين وكفالة 50 ألف جنيه وتغريمها بالمبلغ المطلوب بما يعادل الضريبة المستحقة .

 

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