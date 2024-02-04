أعلنت الفنانة الشابة تارا عماد منذ قليل، وفاة والدتها ذات الأصول الأوروبية، دون كشف تفاصيل أو سبب وفاتها.

الموت يفجع تارا عماد في والدتها

ونشرت تارا من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، منشور كشفت فيه عن الوفاة حيث قالت: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي”.

وأضافت تارا عماد أيضًا : ” على أن تكون صلاة الجنازة الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة في الشيخ زايد”.

وتابعت: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة، اللهم أغفر لها وأرحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”.

وقد تفاعل مع منشورها عدد كبير من النجوم الذين وجهوا له واجب العزاء منهم يسرا اللوزي، درة، إيمان العاصي، بسنت شوقي وغيرهم من الفنانين.

من هي تارا عماد؟

هي فنانة مصرية يوغسلافية، ولدت في مصر وتحديدًا في محافظة القاهرة لأم يوغسلافية من مونتينيغرو وأب مصري. نشأت وترعرعت في مصر، ودرست إدارة الأعمال بالجامعة الألمانية بمصر.

قصة شهرة تارا عماد :

بدأت تارا عماد بالظهور كطفلة في الإعلانات وهي طفلة ذات الأربعة أعوام، لتستغل طولها بعد ذلك وقوامها الرشيق في الدخول لعالم الأزياء، وتعمل كعارضة أزياء وهي بعمر 14 عاماً. انتقلت تارا من عالم الأزياء إلى عالم الجمال فشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم للمراهقات عام 2010، والتي أقيمت في البرازيل. كانت تارا حينها تبلغ من العمر 17 عاماً. لم تفز تارا عماد ملكة جمال للمراهقات، ولكنها استطاعت الحصول على لقب وصيفة ملكة جمال العالم للمراهقات. كما حصلت أيضاً على لقب ملكة جمال إفريقيا.

رغبة تارا في التمثيل جعلتها تبحث عن طرق عدة للتطوير من نفسها وتنمية مهاراتها فيه؛ وبدأت بالدراسة عبر ورش تمثيلية عبر الإنترنت مع مؤسسات أمريكية. أيضاً شاركت في عدة ورش للفنان أحمد كمال. بالفعل استطاعت أن تحصل على أول دور لها في مسلسل الجامعة عام 2011 لتتوالى بعد ذلك أعمالها الفنية والتمثيلية.

آخر أعمال تارا عماد

تشارك تارا عماد مؤخرًا في مسلسل “العودة”، التي واجهت فيه صراعًا مع شقيقها الأكبر حمزة العيلي، بعد أن خيرها ما بين الزواج بالإكراه لمن يختاره هو زوجًا لها أو أن يتخلص منها بالقتل، وتدور أحداثه في صعيد مصر، ويُعرض حاليًا على قنوات دي إم سي ومنصة Watch It ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

يشاركها البطولة شريف سلامة، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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