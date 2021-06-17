احتفل الفنان المصري مصطفى قمر بزفاف ابنه الأكبر إياد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع في مصر.

وأحيا الجزء الأول من الحفل النجم محمد حماقى، بينما أحيا تامر حسنى الجزء الثانى من الحفل كما قام الفنان ايهاب توفيق بالغناء في الحفل الذى يحضره عدد من الفنانين نذكر منهم وإدوارد ومحمد رجب ومحمد لطفى وهانى سلامة وجنات.

كما شارك الفنان هانى سلامة بالغناء مع مصطفى قمر أغنية “أصحاب ولا بيزنس” التى تم تقديمها فى الفيلم الذى تم عرضه قبل 20 عاماً وتحديداً سنة 2001 وجمع سلامة وقمر.

وكان إياد ابن الفنان مصطفى قمر ظهر معه في فيلم “قلب جرىء” الذي تم عرضه عام 2002، والذى قامت ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، حسن حسني، أحمد عيد، عبد الله مشرف، لقاء الخميسي، رامى وحيد، وهو من تأليف أحمد البيه وإخراج محمد النجار.

وأعرب مصطفى قمر منذ أيام عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على أغنية “زحمة الأيام” التي قدمها مع نجوم جيله حميد الشاعرى وإيهاب توفيق وهشام عباس.