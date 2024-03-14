رد الفنان تامر حسني علي الهجوم الذي تعرض له منذ عدة أيام عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي .

بدأ كلامه قائلا: “مساء الخير عليكم .. بقالي يومين بتابع اللي بيحصل و احتراماً للجميع .. انا بوضح حاجه بخصوص إعلان شيبسي الأخير”.

تامر حسني يدافع عن نفسه

تابع اولاً أنا على قوة الشركة من سنتين قبل أي أحداث و ده مش اول اعلان ده ثالث اعلان في عقدي ، معلش احياناً الكلام عند بعض الناس بيبقى سهل و تحديداً لما بيكون بدون علم بالعقود وبحيثيات الموضوع كله.

أضاف ثانياً .. انا مضيت على عقد مكتوب فيه ان شيبسي شركه مصريه و لها سجل تجاري ضريبي مصري منفصل و البند قدامكم اهوه لصدق كلامي.

تابع ثالثاً .. و الاهم لاي حد بيشكك في انتمائي للقضيه الفلسطينيه هقوله انا من ٢٠ سنه و انا في ضهر القضيه و مش كلام و اغاني بس لاااااا …. انا روحت بنفسي معبر رفح اثناء الضرب لمساندة اهالينا هناك بأكبر حملة معتقدش في حد هيخاطر بحياته و يروح بنفسه معبر رفح اثناء

حملة دعائية تخسر تامر حسني مليون متابع

وكان قد ظهر الفنان تامر حسني في إعلان لشركة منتجات غذائية شهيرة، والتي تقع ضمن الشركات التي دعى كثيرون لمقاطعتها، ضمن حملات المقاطعة التي انطلقت بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كأسلوب من أساليب الضغط على تلك الشركات لدعمها الاحتلال.

تعرض تامر حسني لموجة واسعة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، وتصدر اسمه منصة البحث جوجل ضمن الخمس نتائج الأولى على محرك البحث.

وظهر تامر حسني في إعلانه الجديد وهو يقلّد المسحراتي، كما قدم، وبمشاركة مجموعة من المؤدين، استعراضا راقصا فيه مشاهد من أجواء رمضان في الشارع المصري، والأغنية بعنوان “افرح يا نايم”، وحقق الإعلان ما يزيد عن 316 ألف مشاهدة على القناة الرسمية للشركة على منصة يوتيوب.

ومع انتشار مقاطع من الإعلان وصور لتامر حسني وهو يحمل المنتج في يده، ألغى أكثر من مليون شخص متابعته على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، حيث انخفض المتابعون من 25 مليونا إلى 24 مليون متابع، كما انتشرت تغريدات ومنشورات عن الأجر الضخم الذي تقاضاه تامر، حيث ذكر البعض أنه حصل على مليون دولار تقريباً، مقابل الظهور والغناء في الإعلان.

آخر حفلات تامر حسني

يُذكر أن تامر حسني أحيا أخيراً حفلاً عالمياً في مدينة بونتكانا التابعة لجمهورية الدومينيكان في منطقة البحر الكاريبي.

وظهر تامر على مسرح الحفل مرتدياً ملابس بيضاء اللون، كما طغا الأبيض على ملابس الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير مع أغاني فنانهم المفضل.

وصعد تامر حسني إلى خشبة المسرح وهو يردّد أغنية “هرمون السعادة” وسط هتافات وصيحات إعجاب الجمهور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، وحرص على تحيتهم لحفاوة الاستقبال.

وقدّم تامر في الحفل عدداً كبيراً من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني، منها: “مبطلناش إحساس”، “كل مرة”، “حلو المكان”، “يانا يا مفيش”، “ارجعلي”، “قسمة ونصيب”.. بالإضافة إلى أغانٍ من ألبومه الأخير “عشأنجي”، منها: “خدنا مناعة”، “أحلى كلام”،” مابجيش بالطريقه دي”، “زي الأيام دي”، “سجل يا تاريخ”، “سواحنا”،” ليه طلة”.

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