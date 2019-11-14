تامر عاشور يعلن فسخ خطوبته من دارين حلمي

نشر الفنان ” تامر عاشور ” عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” تغريدة أعلن فيها عن فسخ خطوبته من ملكة جمال الكون لعام 2019 ” دارين حلمي ” والتي استمرت حوالي ثلاثة أشهر فقط .

فكتب تامر عاشور في تغريدته : ” الحمد لله رب العالمين على كل شيء .. تم فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق ” .

وعلى الجانب الآخر أكدت دارين حلمي خبر الانفصال من خلال نشرها لمنشور من خلال خاصية الاستوري على حسابها بموقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كتبت فيه : ” وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون .. الحمد لله فسخت خطوبتي من تامر عاشور وأتمنى له التوفيق ” .

كما قامت دارين حلمي بحذف الصور التي نشرتها مسبقا عبر حسابها الشخصي على إنستجرام وكانت تظهر فيها مع خطيبها السابق الفنان تامر عاشور .. وحذفه أيضا من قائمة متابعيها وهو أيضا قام بذلك .