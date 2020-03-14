تامر عاشور يهاجم سارة الطباخ ويصفها ب ” منتجة الفنكوش “

نشر الفنان المصري ” تامر عاشور ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” هاجم من خلالها المنتجة ” سارة الطباخ ” صاحبة شركة ” Earth Production ” التي تعاقد معها مؤخرا واصفا إياها ب ” منتجة الفنكوش ” .

فكتب تامر عاشور قائلا : ” أنا على يقين كامل بأن اللي مالوش صوت بيبقاله صوت لما اللي ليه صوت يتكلم عنه .. ولذلك قررت عدم الرد في موضوع المنتجة اللي طلعت فنكوش دي مع اعتذاري الكامل للفنكوش طبعا .. ونقابه المهن الموسيقية هي المسؤلة عن فنانين مصر ضد الأشكال دي .. شكرا ” .

يذكر أن تامر عاشور كان قد تقدم بشكوى شفهية ضد سارة الطباخ إلى نقابة المهن الموسيقية يشكو فيها من عدم إلتزامها بالعقد القائم بينهما وإنها لم تضيف له أي جديد خلال الـ 6 أشهر الأولى من التعاقد سواء على مستوى الإنتاج أو الدعاية وقد لجأ للنقابة لفسخ التعاقد بينهما على أن يتقدم بشكوى رسمية يوم غد الأحد .