بالرغم من السياج الذي يفرضه المنتج الفني الكبير “تامر مرسي” حول حياته الشخصية، إلا أن المعلومات عن حياته مثار فضول الجمهور. ومن المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن أسرة المنتج تامر مسي أنه متزوج من فنانة شهيرة، وأنها أعلنت اعتزالها بسببه، إنها الفنانة نسرين إمام.

الفنانة المعتزلة نسرين إمام بدأت نشاطها الفني عام 2007 وشاركت في بطولة عدد من المسلسلات منها «قلب ميت» و«حنان وحنين» و«أدهم الشرقاوي». وغيرهم الكثير، ثم تعرفت نسرين على المنتج تامر مرسى، والذي وقع في غرامها من النظرة الأولى، وبالفعل ارتبطا عاطفيًا، وطلب منها تامر مرسى اعتزال الفن.

وأكدت نسرين إمام، أنها اعتزلت الفن بناءً على رغبة زوجها ومن أجل التفرغ لعائلتها، ورغم ابتعاد نسرين عن التمثيل إلا أن علاقتها بالوسط الفني مازالت قوية، ومن أبرز أصدقائها ريهام حجاج ودينا الشربيني.

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درست نسرين إمام في الأكاديمية البحرية بالقاهرة وعملت كمعيدة فيها لمدة شهرين قبل أن تتجه للتمثيل، وكانت بدايتها عندما قدمها أحد أصدقائها للمخرجة إيناس بكر للعمل في مسلسل “حنين وحنان” مع الفنان عمر الشريف ومجموعة من الفنانين عام 2007.

وكان ثاني أعمال نسرين إمام مسلسل “قلب ميت” مع النجوم شريف منير وغادة عادل ومن إخراج مجدي أبوعميرة في عام 2008، وفي نفس العام شاركت في مسلسل “جدار القلب” مع خيرية أحمد وأحمد زاهر ومن إخراج أحمد صقر ، ومسلسل ” أدهم الشرقاوي ” مع محمد رجب وإخراج باسل الخطيب والذي حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن دورها فيه من مهرجان الإعلام العربي.

كما شاركت نسرين إمام في سيت كوم “راجل وست ستات” الجزء الرابع في العام 2009 مع أشرف عبد الباقي ومها أبو عوف وإنتصار وسامح حسين، وآخرين ومن إخراج أسد فولادكار.

وفي عام 2010 شاركت نسرين بمسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” مع الفنان محمد هنيدي ومن إخراج سامح عبد العزيز ، ومسلسل برة الدنيا مع شريف منير وأميرة العايدي ومن إخراج مجدي أبو عميرة. ثم أعلنت أعتزالها عام 2011 للتفرغ لعائلتها.

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