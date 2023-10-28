فاجأت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الفنانة إليسا بالاحتفال بعيد ميلادها الـ 51 الذي يوافق اليوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري.

عيد ميلاد إليسا

ونشرت الصفحة الرسمية لـ”روتانا” عبر إنستجرام، فيديو من الاحتفالية، وحملت تعليق: “زيارة ملكة الإحساس الفنانة إليسا لمقر روتانا الرئيسى فى الرياض، ولقاؤها بالرئيس التنفيذي سالم الهندي ومنسوبو روتانا يحتفلون بيوم ميلادها”.

وقالت إليسا بالفيديو: “دايما بقول.. مبسوطة إني من عائلة روتانا وهذا الشئ يشرفني، ومن قلبي وبيكبر قلب العالم اللي بيحبني، ودايما بعتز ببيتي اللي عشت فيه، وكل الناس هنا عائلتي”.

وأكدت إليسا خلال الزيارة أنها سعيدة بالتعاون مع شركة روتانا لمدة 23 عاما، حتى لو اختلف شكل التعاون الآن ولكنها تشعر أنها وسط عائلتها معهم.

كشفت إليسا عن موعد طرح ألبومها الجديد قائلة “صعب في هذا التوقيت طرح ألبومي الجديد، وسط ما يحدث في غزة، ويجب احترام ذلك، شغلنا نكمله لأن هذا رزقنا، ولازم نشتغل، لكن ألبوم؟ أشعر أنه يجب أن ننتظر لنرى الوضع سيصل إلى أين”.

انتقادات لإليسا

الجدير بالذكر أن تعرضت إليسا لحملة انتقادات بعدما أحيت مؤخرًا يوم 21 أكتوبر الجاري حفلًا في ألمانيا وسط الظروف الحالية وردت إليسا على الانتقادات مؤكدة أن الفنانين مستمرين في عملهم لأن هذه هي وظيفتهم ولا يمكن أن يتوقفوا، وطالبت الجميع بعدم المزايدة على وطنيتها ومواقفها.

يُذكر ان إليسا طرحت أحدث أغنياتها “العُقد”مؤخرًا على موقع الفيديوهات يوتيوب ولكن بعد ساعات من طرحها تم حذفها .

والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي.

إليسا

يُذكر أن، إليسا من مواليد 27 أكتوبر 1972، ونشأت في أسرة عربية مسيحية من الطبقة المتوسطة لأب لبناني يدعى زكريا خوري ، وأُم سورية تدعى يمنى سعود، وتتكون أسرة إليسا من 6 أشقاء هم “أليسار ونورما وريتا وغسان وجهاد وكميل”.

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