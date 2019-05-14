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تحرشت بزوج هنادي الكندري امامها.. شاهد ردة فعلها!

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استضافت الفنانة هيا الشعيبي في حلقة الامس من برنامجها الرمضاني “فانوس هيونة” الممثلة الكويتية هنادي الكندري وزوجها المخرج والممثل محمد الحداد.

وشهدت الحلقة مشهدا قامت فيه احدى المعجبات بالتحرش بزوج هنادي الكندري امامها حيث قالت “انت وايد حلو وعيونك تجنن”.

واوضحت هيا انها تتقدم له وتطلب يده لترد هنادي الكندري: “احنا عيب عننا غلط وعيب قدام الناس ما يصير”.

فاستدركت هيا الشعيبي قائلة “هو محلله اربع” فقالت هنادي الكندري “هو يروح ايه بس انه بنت تجيه لا غلط وعيب”.

يشار إلى أن هنادي الكندري تشارك في الموسم الرمضاني 2019 بالمسلسل الكويتي “أمنيات بعيدة” إلى جانب هدى حسين وغدير السبتي.

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