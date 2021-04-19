أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بإحالة صناع مسلسل ” الطاووس ” ومسئولي القنوات التي تعرضه إلى التحقيق بشكل عاجل وفوري .

وذلك على خلفية تلقي المجلس لشكاوى عديدة حول إستخدام المسلسل لاغة لا تتفق مع التعاميم التي أصدرها المجلس وتؤكد على ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها أو إظهارها في صورة تسيء إليها .

كما أن عددا كبيرا من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي أعربوا عن غضبهم منذ عرض الإعلان التشويقي للمسلسل وطالبوا بوقف عرضه ومحاكمة صُنّاعه بزعم أن الدعاية قد استغلت مأساة الفتاة التي تعرضت للاغتصاب الجماعي على يد مجموعة من الشباب في القضية المعروفة بإسم ” قضية الفيرمونت ” .

وأكد المجلس في بيان له على أنه ينحاز إلى حرية الفن ويحترم حرية الإبداع ولكنه يعمل في نفس الوقت على تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسيء للفن المصري الأصيل لأن احترام المشاهدين من أولويات الأعمال الفنية الهادفة .

وأضاف أن لجنة رصد الأعمال الدرامية تقوم أولا بأول بمتابعة ما يتم عرضه من مسلسلات ومراقبة مدى الالتزام بالأكواد الإعلامية .. كما تتلقى اللجنة شكاوى المواطنين وكذلك انتقادات النقاد والكتاب والمهتمين بذلك .

يذكر أن مسلسل الطاووس يشارك في بطولته كلا من الفنانين : جمال سليمان وسميحة أيوب وأحمد فؤاد سليم وهبة عبد الغني ومها نصار ورانيا محمود ياسين وهالة فاخر وخالد عليش وعابد عناني وفرح الزاهد .. وسيناريو وحوار كريم الدليل وأشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز .