تشهد مصر حاليا الكثير من الاحتفالات والمهرجانات الفنية، ومؤخرا تم تكريم النجوم في مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للدراما، ومن بين المكرمين في المهرجان الفنانة لبنى عبد العزيز التي خطفت الأنظار بإطلالتها المميزة

تكريم الفنانة لبنى عبد العزيز

وكرمت إدارة مهرجان القاهرة للدراما بنسخته الثانية، الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، عن مشوارها الفني المميز في عالم التمثيل والدراما، وسلمها الفنان يحيى الفخراني، درع التكريم.

وتوجهت لبني بالشكر لإدارة المهرجان وتهنئتها على هذا الحدث الهام، واختيار مدينة العلمين، قائلة: “شكرا لبلدي وتحيا مصر”.

واستقبلت مدينة العلمين الجديدة اليوم، النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023، تحت عنوان “60 سنة دراما”، فى دورة استثنائية للاحتفال بمرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامى مصرى، وهو مسلسل “هارب من الأيام”.

الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

وتنعقد الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما هذا العام تحت عنوان “60 سنة دراما” وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وتحمل النسخة الثانية من المهرجان هذا العام بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت في شهر سبتمبر من العام الماضى 2022، حيث تتميز بشكلها التنظيمي الجديد، بحضور فني على مستوى راق.

لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

وضمت لجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما كل من المخرج جمال عبد الحميد رئيسا، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين، والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

جوائز مهرجان القاهرة للدراما

وتضم فروع جوائز مهرجان القاهرة للدراما كل من: “أفضل مسلسل، وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل دور ثان، وأفضل ممثلة دور ثان، وأفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، وأفضل مؤلف، وأفضل تصوير، وأفضل ديكور، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر”.

جوائز الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما

ولأول مرة هذا العام تم استحداث جوائز باسم الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما، حيث يشارك الجمهور في اختيار 7 جوائز في فروع: “أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، أفضل مخرج، أفضل مسلسل”.

مهرجان القاهرة للدراما

وكان مهرجان القاهرة للدراما قد انطلق لأول مرة العام الماضي 2022، ويأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة ودعم رؤية مصر 2030، التي تهتم بالفنون والثقافة كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية، بما يعكس تقدير الدولة للفن ودوره التنويري في المجتمع، وإبراز الدور الذي لعبته الدراما المصرية ودورها الكبير في تشكيل الوعي العربي.

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