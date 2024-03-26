شاركت الفنانة المصرية هنا الزاهد، متابعيها عبر صفحات السوشيال ميديا، عدة صور من أحدث ظهور لها.

ونشرت هنا، الصور عبر حسابها بموقع “إنستجرام” وظهرت بإطلالة رمضانية ارتدت فيها عباءة باللون الأسود.

أحدث إطلالات للنجمة هنا الزاهد في رمضان 2024

هنا الزاهد أطلت في أحدث ظهور لها بـ رمضان 2024، بإطلالة فضفاضة وجذابة مناسبة لسهرات هذا الشهر، فاختارت عباية باللون الأسود بتصميم واسع ومريح، مزينة في جميع أنحائها بالترتر البراق مع أكمام طويلة وواسعة جاءت مفتوحة من الداخل بشكل أنيق.

العباية التي ظهرت بها هنا الزاهد جاءت مزينة أيضًا من الأمام بإطار ذهبي طويل امتد بطول العباية وحدد منطقة الرقبة كذلك، التي جاءت على شكل حرف v، فيما تزينت العباية بالكامل في معظم أنحائها بالرسومات على شكل عيون زرقاء مطرزة بالترتر البراق أيضًا، وتناثرت على معظم أنحائها، ونسقت هنا مع تلك الإطلالة اكسسوارات ذهبية أنيقة وأمسكت حقيبة باللون الأسود متوسطة الحجم.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: “الحب الحب، قمر ما شاء الله، تحفة ، ربنا يحميكي بجد، حلاوتك”.

آخر أعمال هنا الزاهد

يذكر أن، آخر أعمال هنا الزاهد، مسرحية “تييت” التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، وهي بطولة أحمد حلمي، وعدد من الفنانين.

فاصل من اللحظات اللذيذة

طرحت شركة السبكى البرومو الرسمي لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، على أن يطرح خلال عيد الفطر المقبل، والذى يقوم ببطولته كل من الفنان هشام ماجد، والفنانة هنا الزاهد، واحتوى الفيديو على مجموعة من اللقطات الطريفة لأبطال العمل.

واحتفل المخرج أحمد الجندى من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد “فاصل من اللحظات اللذيذة”، وذلك بعدما استأنف الجندى تصوير العمل بعد فترة توقف لانشغاله بتصوير الجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوى” للنجم أحمد مكى.

فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين وإنتاج احمد السبكي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم “بضع ساعات فى يوم ما” المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

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