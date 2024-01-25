شاركت الفنانة المصرية جوري بكر، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

وظهرت جوري بكر بإطلالة انيقة ولافته من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. حيث ارتدت فستان طويل وأنيق باللون الأسود ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها.

أحدث جلسة تصوير لـ جوري بكر

ومن الناحية الجمالية أعتمدت جوري بكر، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت جوري بكر، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

الجمهور يعلق على زيادة وزن جوري بكر

وعلق بعض المتابعين على صور الفنانة جوري بكر، بأنها اكتسبت بعض الوزن الزائد، مما أدى إلى اختلاف في شكلها

جوري بكر تنضم لمسلسل “مسار إجباري”

نضمت الفنانة جورى بكر لأسرة مسلسل «مسار إجبارى»، الذي من المقرر أن ينطلق تصويره خلال الشهر الجاري، تمهيدا لمشاركته في المارسون الرمضاني 2024.

مسلسل «مسار إجبارى» مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان.

من هي جوري بكر؟

هي ممثلة مصرية تمكنت من تسجيل اسمها من خلال قائمة المشاهير خلال فترة تسجيل بسيطة للغاية، ولدت جوري في الإسكندرية، بمصر .في شهر أكتوبر عام 1988، عمرها حوالي 34 سنة. درست الإعلام والإذاعة والتلفزيون، ثم سافرت إلى الإمارات العربية المتحدة، وبدأت عملها كمذيعة على قناة زد تي في.

عملت في حياتها الأولى كمذيعة، ثم أحببت المشاركة في مجال عروض الأزياء ، حيث عملت كعارضة أزياء في أحد الفيديوهات الفنية، ثم عملت منذ بداية عام 2020 في مجال التمثيل، وشاركت لأول مرة في مسلسل البرنس إلى جانب النجم محمد رمضان، وعملت معه أيضًا في نسر الصعيد ثم أصبحت وجها فنيًا يرغب العديد من المخرجين في توظيفه معها في أكثر من عمل فني ، خاصة في الأعمال التي تتواجد ضمن مسيرة رمضان.

جوري بكر في جعفر العمدة

يذكر أن الممثلة المصرية جوري بكر شاركت مؤخرًا في موسم رمضان 2023 المنقضي بمسلسل جعفر العمدة

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم محمد رمضان ،زينة، ايمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كرم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى،طارق الدسوقى والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

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