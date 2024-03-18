ردت الفنانة أروى جودة على الانتقادات التي تتعرض لها منذ عرض مسلسل نعمة الأفوكاتو بالتزامن مع بداية الموسم الرمضاني.

مرض أروى جودة

كتبت أروي جودة تغريدة عبر موقع التدوينات X على تعليق أحد الجمهور وقالت أروى وشها باظ مين دي؟.. لترد أروي جودة معلقًا “الغبية اللي بتتكلمي عنها من غير ما تعرفيها دي عندها مشاكل في الغدة وتخنت 20 كيلو وبتحاول تلاقي العلاج الصح.. ربنا ما يوريكي.. رمضان كريم”.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل “نعمة الأفوكاتو” بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama – مها سليم.

تدور احداث المسلسل حول ان تنطلق المُحامية الشابة “نعمة” لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة قنوات “MBC مصر”، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.

ميلاد أروى جودة

ولدت في المملكة العربية السعودية ودرست في المدرسة الفرنسية هناك ومن ثم التحقت بالمدرسة البريطانية إلى أن سافرت إلى القاهرة من أجل دراسة التسويق في الأكاديمية البحرية بـ مصر.

بداية أروى جودة

بدأت أروى جودة حياتها الفنية في سن صغير حيث أنها بدأت بتقديم عروض الأزياء وهي في سن 12 سنة واثبتت نفسها في هذا المجال ومن ثم دخل مجال التمثيل من خلال ادوار صغيرة بدأتها بفيلم “الحياة منتهى اللذة” عام 2005 مع يوري مرقدي وحنان ترك ومنة شلبي وغيرهم نخبة من النجوم.

علاقة أروى جودة بنجم تركي

ارتبطت أروى جودة بالممثل التركي أوزجان دينيز أثناء تصويره لإحدى الأغاني خلال عملها كعارضة أزياء وقبل دخولها مجال التمثيل ولكن بسبب ارتباطه بتركيا وارتباطها بمصر قررا الانفصال في هدوء تام.

يشار إلى أنه عرض للفنانة أروي جودة فى شهر رمضان 2023 مسلسل “رسالة الإمام” بطولة خالد النبوي، وبمشاركة نضال الشافعي، وخالد أنور، ووليد فواز، وجيهان خليل، وحمزة العيلي، وأحمد الرافعى، وسلمى أبو ضيف، ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو.

وشاركت أروى جودة مؤخرًا في عددٍ من الأعمال منها: مسلسل “نمرة اتنين” عام 2020 ومسلسل “حرب أهلية” عام 2021، وفي فيلم “أشباح أوروبا” عام 2021 وفيلم “أعز الولد” عام 2021.

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