تداولت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل انها لـ عبد الهادي القحطاني والد المشهورة السعودية هند القحطاني والذي كان قد توفي منذ ايام قليلة.

ونشرت الاعلامية الكويتية مي العيدان صورة الراحل عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليها كاتبة: “اول صوره للمرحوم ابو هند القحطاني . . الله يرحمه و يعفر له ويسكنه فسيح جناته”.

يذكر ان عبد الهادي القحطاني كان إمام مسجد ومدير مدرسة سابقا كما ذكر عدد من الحسابات لناشطين سعوديين على موقع تويتر.

انتقل الى رحمة الله الشيخ عبدالهادي عبدالله القحطاني ،، استاذي في المرحلة الابتدائية ومدير مدرسة عبدالله بن رواحة بخميس مشيط سابقاً ،، نعم المربي ،، رجل خير وصلاح ،، غفر الله له واسكنه جنات النعيم ، pic.twitter.com/bG60i5DGlr — د محمد بن وديان الشهراني MBS (@Mohamme11055316) March 15, 2021

#هند_القحطاني



ورحل من تربّينا على سماع صوته وهو يصدح بالقرآن سنشهد له سيشهد له ميكرفون مسجد القافلة ستشهد له كل شجرة وحجرة مجاورة للمسجد سيشهد له الحي الذي استيقظ حزيناً صباح اليوم لم نذكر انه تخلف عن إمامة المسجد قبل مرضه رحم الله الشيخ #عبدالهادي

فقد اوجعنا رحيله pic.twitter.com/8hnfZcsAst — السلمان (@eoo07rd4BabM984) March 15, 2021

وكانت قد اثارت وفاة والد هند القحطاني حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بسبب استغلال البعض المناسبة للهجوم على هند القحطاني والذين كان منهم الناشطة إيناس الحنطي.

فقد وجهت إيناس الحنطي كلمات قاسية أحدثت جدلاً واسعاً حيث كتبت: “الله يغفر له ويرحمه، مات وارتاح، المشكلة بالآباء اللي يموتون بحسرتهم كل يوم بسبب بناتهم اللي يقلدونك، ليتك تريحين أبوك في قبره والآباء الآخرين والمجتمع.. إنسانة متلك تعرف إن تأثرها كبير ومن سن سنة سيئة له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة”.