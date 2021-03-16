تداولت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل انها لـ عبد الهادي القحطاني والد المشهورة السعودية هند القحطاني والذي كان قد توفي منذ ايام قليلة.
ونشرت الاعلامية الكويتية مي العيدان صورة الراحل عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليها كاتبة: “اول صوره للمرحوم ابو هند القحطاني . . الله يرحمه و يعفر له ويسكنه فسيح جناته”.
يذكر ان عبد الهادي القحطاني كان إمام مسجد ومدير مدرسة سابقا كما ذكر عدد من الحسابات لناشطين سعوديين على موقع تويتر.
وكانت قد اثارت وفاة والد هند القحطاني حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بسبب استغلال البعض المناسبة للهجوم على هند القحطاني والذين كان منهم الناشطة إيناس الحنطي.
فقد وجهت إيناس الحنطي كلمات قاسية أحدثت جدلاً واسعاً حيث كتبت: “الله يغفر له ويرحمه، مات وارتاح، المشكلة بالآباء اللي يموتون بحسرتهم كل يوم بسبب بناتهم اللي يقلدونك، ليتك تريحين أبوك في قبره والآباء الآخرين والمجتمع.. إنسانة متلك تعرف إن تأثرها كبير ومن سن سنة سيئة له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة”.