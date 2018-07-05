تدهور الحالة الصحية لممثلة مصرية شهيرة بعد علمها بإصابتها بالسرطان

تدهورت الحالة الصحية للمثلة المصرية ​هياتم​ بعد معرفتها بإصابتها مرض سرطان الدم بحسب ما اشارت مصادر مقرّبة منها.

وأشارت المصادر الى ان التقارير الطبية أثبتت وجود المرض الخبيث في الدم، وهذا ما فسر إنخفاض وزنها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما خلال إستضافتها ضمن برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة المصرية إسعاد يونس.

وأضافت المصادر إلى أنها إعتذرت في الفترة الأخيرة عن عدد من الأعمال، فهي التي إحترفت الرقص الشرقي مع بداية مشوارها الفني لتعتزله فيما بعد وتحترف التمثيل ومن آخر أعمالها مسلسلي “عرفة البحر” و “ستات قادرة”.