شهدت الحالة الصحية ل ” نور عبد المطلب ” نجل الفنان المصري الراحل ” محمد عبد المطلب ” تدهورا كبيرا بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة .

وينتظر نور عبد المطلب الذي يقيم في دولة المغرب انتهاء إجراءات حصوله على تصريح العودة إلى مصر من السفارة بالمغرب حيث يرغب في استكمال علاجه في بلده .

ونظرا لسوء وضعه الصحي أمرت وزارة الصحة المغربية بنقله إلى أحد المستشفيات ومتابعة علاجه لحين حجز موعد للعودة إلى مصر حيث يحتاج بشكل سريع لإجراء عملية جراحية لبتر قدمه حتى لا تسوء حالته أكثر مما هي عليه .

وكان قد قرر الأطباء بالمستشفى الذي يتواجد به حاليا في المغرب إجراء عملية بتر قدمه يوم أمس الجمعة ولكن تم تأجيلها لتجرى اليوم السبت بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة .