تذكروا كيف كان صوت بسمة بوسيل المميز قبل اعتزالها منذ 10 سنوات.. شاهدوا كيف كان شكلها؟

استعاد ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديماً لمصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل.

وظهرت فيه أثناء مشاركتها في الموسم السادس من برنامج المواهب “ستار أكاديمي” منذ 10 سنوات تقريباً.

وبدت وهي تؤدي أغنية “أنا قلبي دليلي” بصوتها المميز وبشكل مختلف إلى حدّ كبير عن شكلها الحالي.

وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية على الحسابات التي أعادت نشره على “إنستغرام” وتخطى العدد على أحدها الـ88 ألفاً في ساعات قليلة جداً.

وأعرب المتابعون عن إعجابهم بصوت بسمة المميز. كما ركّزت الكثير من التعليقات على التغير الذي طرأ على شكلها.

واعتبر بعضهم أنها كانت على طبيعتها وأكثر جمالاً مما هي عليه راهناً فيما أشار آخرون إلى العكس.

ويذكر أنّ المصممة أشعلت التطبيق بعدما نشرت صورة لها بإطلالة مميزة حققت أكثر من 121 ألف إعجاب. فقد ارتدت سترة باللون الأصفر الصارخ مع سروال ممزق وحذاء رياضي.