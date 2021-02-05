شكى رئيس هيئة الترفية السعودية المستشار ” تركي آل الشيخ ” من قلة شربه للماء طالبا من متابعيه المساعدة في اقتراح حل لهذه المشكلة.

فقد كتب تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا: “عندي مشكلة قلة شرب الماء للاسف … وش الحل !”.

وقد تفاعلت الفنانة شمس الكويتية مع تغريدة “آل الشيخ” قائلة “والسؤال الصح من الناس لك هو ليش عندك عدم الرغبة في شرب الماي ؟؟ مهو حط موية جنبك وتذكرك لازم نحل اساس المشكلة وليس العرض”.

والسؤال الصح من الناس لك هو ليش عندك عدم الرغبة في شرب الماي ؟؟ مهو حط موية جنبك وتذكرك لازم نحل اساس المشكلة وليس العرض — #شمس #شيزوفرينيا (@shamsofficial) February 4, 2021

وبعد ان اكد “آل الشيخ” انه يضع ماء بجانبه كل الوقت اقترحت شمس عليه وصفة لمعالجة الامر قائلة “والله مو صح لان الجسم ذكي يوم يرفض شئ يعني مو قادر يتعاطى معاه اسمع مني وخد mct oil organic واميجا 3 نوعية ممتازة نباتية قبل الفطور وبعد الغدا وسوي ديتوكس للكلى وشيل كل ترسبات السنين وشوف بعدها شربك للماي وعلى مسوؤليتي والف سلامة عليك يااطيب قلب”.

والله مو صح لان الجسم ذكي يوم يرفض شئ يعني مو قادر يتعاطى معاه اسمع مني وخد mct oil organic واميجا 3 نوعية ممتازة نباتية قبل الفطور وبعد الغدا وسوي ديتوكس للكلى وشيل كل ترسبات السنين وشوف بعدها شربك للماي وعلى مسوؤليتي والف سلامة عليك يااطيب قلب — #شمس #شيزوفرينيا (@shamsofficial) February 4, 2021

كما شاركت الاعلامية سهير القيسي في النقاش واقترحت على “آل الشيخ” على أهمية شرب الماء قائلة “ماذا لو غيرت معاليك هذا المعتقد الى معتقد جديد .. ( انا اعي اهمية شرب الماء وكمية المياه التي اشربها في ازدياد يومياً ) مع تخيل تحقق الرغبه ، الامر سيختلف” ليرد عليها قائلا “يعني اكلم نفسي”.

يعني اكلم نفسي — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 5, 2021