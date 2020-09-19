أثار المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، أمس الجمعة، قلق محبيه بعد تغريدة غامضة تحدث فيها عن الموت.

وكتب “آل الشيخ” عبر حسابه على موقع “تويتر” :”أنا دقيق الملاحظة ولا استطيع تجاهل التفاصيل وبسبب ذالك أموت في اليوم الواحد عدة مرات والسببُ يعود لشدة الإفراط بالتفكير للأسف” .

أنا دقيق الملاحظة ولا استطيع تجاهل التفاصيل وبسبب ذالك أموت في اليوم الواحد عدة مرات والسببُ يعود لشدة الإفراط بالتفكير للأسف — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 18, 2020

كما نشر “آل الشيخ” تغريدة اخرى تحدث فيها عن النضج قائلا: “اقوى مرحله في النضج تصلها عندما لا يهمك الرد المتأخر ولا يهمك معرفة أي شيء عن أي شخص ولا يأتيك الفضول لكي تعرف شيئا لا يخصك تصل للاهتمام بنفسك وبعائلتك وأصدقائك المقربين وأن علاقتك محدودة مع الناس و لاتشعر بحاجتك للتبرير ولا تنتظر أعذار ولا أي شيئ من اي أحد”.

اقوى مرحله في النضج تصلها عندما لا يهمك الرد المتأخر ولا يهمك معرفة أي شيء عن أي شخص ولا يأتيك الفضول لكي تعرف شيئا لا يخصك تصل للاهتمام بنفسك وبعائلتك وأصدقائك المقربين وأن علاقتك محدودة مع الناس و لاتشعر بحاجتك للتبرير ولا تنتظر أعذار ولا أي شيئ من اي أحد — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 18, 2020

وغرد “آل الشيخ” خلال الفترة الماضية أكثر من مرة تحدث فيها عن حالته الصحية وتجاوب معه المتابعين بالدعاء له باالشفاء.