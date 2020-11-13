عقّب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، على تصريحات ولي عهد بلاده، الأمير محمد بن سلمان، بمقطع فيديو حمل عنوان “كلام من القلب لكل سعودي وسعودية في أرضنا الطاهرة”.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره آل الشيخ عبر حسابه على تويتر حيث قال: “بعد الي قرأته في كلمة سمو سيدي ولي العهد، أحب أقول أنا الي يعرفني أتكلم دائما من القلب.. أنت شخص استثنائي في زمن استثنائي تقوم بعمل استثنائي..”

وختم تركي آل الشيخ كلامه قائلا: “شكرا محمد بن سلمان أنت شخص مجدد وعظيم”.

بدورها اعادت الاعلامية السعودية لجين عمران نشر فيديو تركي آل الشيخ وعلقت عليه كاتبة: ” فعلا صدقت و الحمدلله إننا شهدنا هذي الحقبة الإستثنائية و المختلفة و فخورين إلى أبعد مدى الله يحفظ سعوديتنا و يحفظ سيدي #محمد_بن_سلمان”.

فعلا صدقت

و الحمدلله إننا شهدنا هذي الحقبة الإستثنائية و المختلفة

و فخورين إلى أبعد مدى

الله يحفظ سعوديتنا

و يحفظ سيدي #محمد_بن_سلمان https://t.co/0MY6ozK8er — لجين_عمران (@Lojain_omran) November 13, 2020

وكان ولي العهد السعودي قد قال، الخميس، إن المملكة استطاعت القضاء “خلال سنة واحدة” على مشروع التطرف الأيديولوجي، الذي صُنع على مدى 40 عامًا، بعدما وعد بذلك في 2017.

وقال ولي العهد: “قدمت وعودًا في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فوراً، وبدأنا فعلياً حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر وخلال سنة واحدة استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة”.