نشر الفنان المصري ” بهاء سلطان ” تسجيل صوتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” يتلو فيه آيات من القرآن الكريم من سورة الرعد .

وكتب بهاء سلطان في تعليقه على التسجيل الصوتي : ” تلاوة قصيرة للفنان بهاء سلطان ( بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ صدق الله العظيم ) ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على التسجيل الصوتي مشيدين بجمال صوته في قراءة القرآن وأشار البعض إلى أن صوته يشبه صوت الشيخ الراحل ” محمد رفعت ” .. كما طالبه البعض أيضا بالقيام بتسجيل القرآن الكريم كاملا بصوته .