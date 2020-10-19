نشرت الفنانة المصرية ” حورية فرغلي ” تسجيلا صوتيا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تشكر من خلاله كل من هنأها من محبيها ومتابعها بعيد ميلادها .

فقالت : ” لكل جمهوي ميرسي أوي أوي أوي على كل التهنئة اللي بعتوهالي علشان عيد ميلادي .. بجد النهاردة من أحلى أيام حياتي علشان كلكوا افتكرتوني ميرسي أوي ” .

وكتبت في تعليقها عليه قائلة : ” ميرسي ليكم علي كل تهنئة حلوة وصلتني في عيد ميلادي بشكركم جدا من قلبي ” .

إلا أن هذا التسجيل الصوتي أثار الجدل والتساؤلات بين متابعيها عن سبب خروج حورية فرغلي بصوتها وعدم ظهورها بنفسها في مقطع فيديو خاصة وأنها كانت قد غابت لما يقرب من عام عن الساحة الفنية والإعلامية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي دون أن تكشف عن السبب في ذلك .

فكان آخر ظهور لها ما نشرته في ديسمبر الماضي من ترويج لآخر عمل سينمائي لها وهو فيلم ” استدعاء ولي عمرو ” .