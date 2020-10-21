حلت الذكرى 110 لميلاد الفنان الراحل فريد الأطرش، الذي ولد يوم 19 أكتوبر 1910 في سوريا.

قدم فريد الأطرش عدد من الأغاني التي لحنها لنفسه، ومن أشهرها أغنية “أنا واللي بحبه” التي كتبها له الشاعر مأمون الشناوي ضمن أغاني فيلم “أخر كذبة” سنة 1950.

أثار لحن الأغنية إعجاب عدد كبير من الموسيقيين، ومنهم محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي، اللذان اعتبرا أن فريد الأطرش قدم لحنًا يسبق الزمن، تأثر به كل المعاصرين له.

كشف بليغ حمدي في تسجيل صوتي نادر عن إعجابه الشديد بفريد الأطرش كملحن، مؤكدا على مرور فترة زمنية تأثر فيها جميع الملحنين بموسيقى فريد الأطرش، ووصفه بأنه أعظم موسيقار عربي.

أوضح بليغ حمدي أنه كان شابا صغيرا مهتم بالموسيقى، حين استمع إلى لحن أغنية “أنا واللي بحبه” وانبهر به بشدة، وتابع كيف تأثر الملحنين بعدها بالشكل الموسيقي للأغنية وقلدوه في ألحانهم لمدة سنوات.

أضاف أنه يتذكر جلسة جمعت فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب، طلب فيها الأخير أن يتنازل لفريد الأطرش عن 10 أغاني في مقابل أن يمنحه أغنية “أنا واللي بحبه”، من شدة إعجابه باللحن. وهي الراوية التي أكدها لاحقا عدد من المقربين من محمد عبد الوهاب.