تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أخبارا حول إسم الفائز في برنامج المواهب الغنائية ” ذا فويس سينيور ” في نسخته الأولى والذي من المقرر الإعلان عنه يوم الأربعاء المقبل في الحلقة النهائية من البرنامج .

ووفقا لموقع ” فوشيا ” إنه نقلا عن مصادر مقربة من البرنامج أن الفائز بلقب ذا فويس سينيور هو المتسابق ” عبده ياغي ” من فريق الفنان ” ملحم زين ” .

وفي الحلقة النهائية سيتنافس متسابقان من كل فريق والذين تم اختيارهم في حلقة نصف النهائي على أن يختار المدربون المتسابق الأفضل من بينهم ليفوز باللقب .

يذكر أن برنامج ذا فويس سينيور هو للمتسابقين فوق ال 60 عاما ويشارك في لجنة التحكيم كلا من الفنانين : هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين .