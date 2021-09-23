أحتفلت أمس الفنانة “ريهام حجاج“، بعيد ميلادها الـ 35 بعدما تألقت في نفس اليوم من العام الماضي بحفل مختلف حضره عدد كبير من النجوم والمشاهير وأقامت ريهام حجاج العام الماضي حفل عيد ميلاد بروح التسعينيات بداية من الأغاني التي لعبت خلال ليلتها وملابس الضيوف الإكسسوارات؛ وينتظر متابعوها على السوشيال ميديا معرفة شكل حفل عيد ميلادها هذا العام في ظل انتظارها مولود جديد وظروف الاجراءات الاحترازية.

إبنة ريهام حجاج نسخة من والدتها

ومن المعروف أن ريهام حجاج تحرص على خصوصية أسرتها، وإبعاد ابنتها عن الأضواء وعدم نشر أي صور لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ طفولتها، إلى أنها كل فترة طويلة تنتشر لها صورة على السوشيال ميديا، وكان أحدثها الصورة التي أثارت الجدل بين المتابعين بسبب كونها نُسخة عن والدتها.

إلا أنه تداول عدد من المتابعين، في الساعات الأخيرة تزامنًا مع عيد ميلاها صورة مسربة لإبنة ريهام حجاج من زوجها الأول، وكانت الصورة قديمة يرجع تاريخها إلي أكثر من عشرة سنوات، حيث ظهرت الفنانة المصرية مع إبنتها “جنا” وهي طفلة، وتفاعل المتابعين مع الصورة بشكلٍ لافت.

صورة مسربة من طفولة إبنة ريهام حجاج التى دائمًا ما تخفيها عن الإعلام

أحدث ظهور لابنة ريهام حجاج الشابة

وكانت آخر ظهور لـ جنا إبنة ريهام حجاج بعد أن أصبحت شابة، وهي ترتدي ملابس البحر وتجلس داخل يخت، وخطفت أنظار المتابعين بسبب الشبه الكبير بين ملامحها وملامح والدتها، بالإضافة إلى أنها باتت فتاة شابة مختلفة تمامًا عن الصور التي ظهرت فيها في مرحلة طفولتها.

أحدث ظهور لـ “جنا” إبنة ريهام حجاج

في عيد ميلادها.. حكاية 10 سنوات فنّية بمشوار ريهام حجاج

بدأت ريهام حجاج مشوارها الفني منذ حوالي 10 سنوات بدأت بالمشاركة في فيلم سفاري الذي كان من بطولة مجموعة كبيرة من الشباب من بينهم رامز أمير وعمر مصطفى متولي وانتقلت ريهام حجاج للعمل في الدراما واشتركت في العديد من المسلسلات منها أزمة سكر.

ولكن بدايتها الحقيقية كانت بالمشاركة في مسلسل شربات لوز مع يسرا والفنان الراحل سمير غانم وشاركت أيضا في بطولة الجزء الأول والثاني من مسلسل “هبة رجل الغراب” حتى تحولت مسيرتها بمشاركتها في مسلسل سجن النسا عام 2014 الذي كان شهادة ميلاد للعديد من النجمات.

وشكلت ريهام حجاج دويتو ناجح مع الفنان عمرو سعد وقدما سويا مسلسل يونس ولد فضة، ووضع أمني، وفيلم مولانا ونالت العديد من المباركات بأدوارهما المشتركة.

حصلت ريهام حجاج على فرصتها في تصدر بوسترات أعمالها بداية من مسلسل كارمن عام 2019 ثم “لما كنا صغيرين” وأخيرا مسلسل وكل ما نفترق الذي قدمته خلال الموسم رمضان 2021 وتخلل هذه التجارب التلفزيونية العديد من المشاركات السينمائية مع نجوم كبار منها القرد بيتكلم، ورغدة متوحشة، ويوم مالوش لازمة الذي قدمت فيها دور كوميدي مع محمد هنيدي وروبي.

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