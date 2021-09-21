إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للممثلة السورية المعتزلة ​”نورمان أسعد​” خلال الساعات القليلة الماضية، وحظيت بتفاعل واسع بين المتابعين ومحبيها، حيث ان صورها العفوية كهذه نادرة جدًا.

ووفق المعلومات المتداولة، فقد التقطت هذه الصور في العام 2007، وذلك قبل أيام من اعتزالها، ووثقت الصور “نورمان أسعد” داخل المطبخ وهي تطهو، مرتدية قميص باللون الأبيض وتضع المكياج الذي عرفت فيه.

الصور نشرتها صفحة تعنى بأخبار المشاهير في سوريا، وتغزل المتابعون بنورمان أسعد التي اشتاقوا إليها، خصوصا انها اتخذت قرارها بالإبتعاد عن الاضواء في مرحلة مبكرة من مسيرتها الناجحة.

ومما جاء في التعليقات: “غريب ليه اعتزلت كانت من الصف الاول بوقتا هيك تترك كلشي كرمال شو”، فيما علّق متابع آخر: “عن جد اشتقنا لها، جميلة جميلات التسعينات”، وقالت متابعة: “عنجد كتير حلوين الصور ضل زكرنا فيها فنانة مبدعة وطبيعية وهي اهم شي”.

وقالت أخرى معلقة مشككة بتاريخ إلتقاط الصور: “ليش بوقتا كان ما حدا يعرف يعمل اظافرو هيك او تخطت حواجبها بالقلم كانو …؟ لءالك اكيد هي صورة جديدة بتوقع بعد ال2010 هل صورة”.

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وقد أعلنت الفنانة السورية نورمان أسعد اعتزالها الفن عام 2007 بعد زواجها الثالث، وقررت ترك الفن وهي في أوج عطائها من أجل التفرغ لزوجها وأولادها.

فيما كان آخر ظهور إعلامي لها في عام 2011 خلال تكريمها كضيفة شرف بحفل خيري خاص أقامته الجمعية الخيرية البخارية في الأردن، احتفاءً بأمهات الأيتام في يوم الأم العالمي. أشيع بعد سنوات من اعتزالها خبر عودتها للفن

ولكن أكدت وقتها مصادر مقربة من الممثلة المقيمة في عمّان، أنها لن تعود عن قرار الاعتزال الذي اتخذته خاصة وأنها نذرت حياتها لعائلتها وأولادها، ولو كانت تريد العودة لعادت منذ زمن طويل عندما عرض عليها أدوار مميزة فنياً ومادياً.

وفي الثامن عشر من يوليو 2020 عادت للظهور من جديد من خلال فيديو نشر لها خلال وصولها لمكان إقامة عزاء والد زوجها محمد بن عبد الكريم الكسنزاني الحسيني في العراق.

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