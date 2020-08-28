تصدرت الفنانة السورية دانا جبر ترند البحث على موقع غوغل بعد تسريب فيديو خاص بها أثناء فترة الحجر المنزل وظهرت فيه بملابس داخلية،

فقد تم نشر الصور عبر حساب مجهول على موقع انستجرام، وهو ما أثار حفيظة الجمهور السورى ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.

احدى الصور المسربة للمثلة السورية دانة جبر

وقد علقت دانا جبر على هذا الفيديو المسرب من خلال مكتبها الإعلامى وقالت إنها تتعرض لمحاولة ابتزاز وتشويه سمعة بشكل واضح وصريح، وذلك عن طريق نشر صور خاصة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت الفنانة السورية أن هذه الحملة التى تتعرض لها ما هى إلا فعل شنيع ومقصود لتشويه مكانتها وبشكل شرس، وذلك عن طريق شخص مجهول يحاول ابتزازها للنيل من سمعتها ونجوميتها من دون أن يحدد مطلب واضح وراء فعلته هذه، متابعة: كل ما يتم نشره من صور خاصة بها هى صور قديمة جدا وصور شخصية بحتة غير صالحة للتداول أو النشر وبعضها تعرض لعمليات التشويه والتركيب أى عمليات الفوتوشوب.

يذكر ان دانا جبر شاركت فى عدة أعمال درامية منها “باب الحارة” الجزء الثالث والرابع، بالإضافة إلى “قلوب صغيرة”، “بانتظار الياسمين”، “حريم الشاويش”، “حركات البنات”،”عن الهوى والجوى”، وآخرها كان مسلسل “مقابلة مع السيد ادم” مع المخرج فادى سليم فى رمضان الماضى.