تصرف صادم لـ كيم كارداشيان بعد تعرض كلوي للخيانة من حبيبها

يبدو أن عائلة ​كارداشيان​ تعيش حالياً واحداً من أسوء أيام حياتها وذلك بعد إكتشاف نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان خيانة حبيبها ​تريستان تومسون​ لها مع صديقة شقيقتها كايلي جينر والتي تُدعى “​جوردين وودز​”، حسبما جاء في عدد كبير من التقارير الصحافية.

وكردة فعل من شقيقتها كيم على هذه الصدمة، قامت الأخيرة بإلغاء متابعة تريستان تومسون وجوردين وودز عن صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

الجدير بالذكر أنّ جوردين وودز اشتهرت بعد ظهورها بشكل دائم في برنامج تلفزيون الواقع Life of Kylie ، الذي يرصد لحظات من حياة النجمة كايلي جينر البالغة من العمر 20 عامًا.